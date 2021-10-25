ДБР завершило розслідування нападу на прикордонників у Сумській області. Одного зі співробітників СБУ вже засудили
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування нападу співробітників СБУ на прикордонників у Сумській області.
Про це пише пресслужба ДБР.
Слідство оголосило підозру двом людям, один із яких — заступник начальника районного відділу управління СБУ в Сумській області.
Розслідування встановило, що співробітники СБУ відпочивали на озері та вирішили напасти на прикордонників і забрати у них зброю.
«Уночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той час охороняли державний кордон, та заблокували їхній службовий автомобіль. Подолавши опір прикордонників, нападники почали завдавати їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них і швидко залишили місце злочину», — йдеться в повідомленні.
Один із працівників СБУ визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. Він отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. Його також позбавили військового звання та заборонили працювати у правоохоронних органах.
Стосовно іншого підозрюваного досудове розслідування завершили. Тепер він та його захисники мають ознайомитися з матеріалами слідства, після чого справу передадуть до суду.
- У ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці. Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям.
- Зброю, яку вони вкрали, знайшли неподалік у кукурудзяному полі. Магазини з набоями теж знайшли. Усього нападників було троє, двоє з них проходять у справі як підозрювані, а третій — як свідок.