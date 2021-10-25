ООН: В Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей

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Близько 22,8 мільйона жителів Афганістану зіткнулися з голодом. Ще два місяці тому цей показник становив 14 мільйонів.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише Reuters.

За його словами, люди «йдуть до голодної смерті» через те, що після захоплення країни бойовиками «Талібану» міжнародні донори припинили допомогу.

Бізлі заявив, що у країні гостра продовольча криза, а якщо терміново не вжити заходів, то помруть мільйони людей.

«Те, що ми прогнозували, збувається набагато швидше, ніж ми очікували. Кабул впав швидше, ніж хтось міг очікувати, й економіка падає швидше», — зазначив Бізлі.