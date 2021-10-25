В Україні виявили майже 15 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — понад 100 тисяч

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу, 24 жовтня, зафіксували майже 15 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 173 медики та 999 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 3 912 хворих, а 330 людей померли від ускладнень. Водночас 4 598 людей успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Харківський (1 687) та Одеській (1 262) областях.

Також протягом доби 101 тисяча українців отримала вакцину від коронавірусу. 75 тисяч з них отримали першу дозу щеплення, а 26 тисяч — другу. Загалом в Україні вже 8,9 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.