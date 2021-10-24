У США госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія. Він прилетів туди з візитом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ahmet Bolat / Anadolu Agency / Getty Images
Вселенський патріарх Варфоломій на другий день свого візиту до США потрапив у лікарню через погане самопочуття.
Про це повідомила пресслужба Грецької православної архиєпархії Америки.
Зазначається, що перед відвідування служби в соборі Святої Софії 81-річний патріарх відчув себе зле. На його самопочуття вплинув тривалий переліт у США і дуже завантажений графік.
Лікар порадив йому відпочити, а задля забезпечення його спокою та через пересторогу патріарха доставили в університетську лікарню Джорджа Вашингтона.
Жодних інших подробиць про стан здоровʼя патріарха пресслужба не повідомляє.
23 жовтня патріарх Варфоломій вперше з 2009 року прибув до США з 12-денним візитом.
- 20 серпня цього року Вселенський патріарх перебував у Києві з візитом.