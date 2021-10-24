Ексглава Євроради Дональд Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі

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Гонтар Володимир / УНІАН

Колишній премʼєр-міністр Польщі та ексглава Європейської Ради Дональд Туск офіційно обраний лідером головної опозиційної сили Польщі «Громадянська платформа».

Про це повідомляє видання RMF24.

На зʼїзді партії його обрали практично одноголосно — 97% голосів за.

«Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити у вас», — написав Туск.

Про свої плани повернутися у польську політику Туск заявив у липні на з’їзді опозиційної партії. Аналітики очікують на жорстке політичне суперництво між Туском та Ярославом Качинським, главою правлячої в Польщі з 2015 року партії «Право і Справедливість».