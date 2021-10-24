Ексглава Євроради Дональд Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
Колишній премʼєр-міністр Польщі та ексглава Європейської Ради Дональд Туск офіційно обраний лідером головної опозиційної сили Польщі «Громадянська платформа».
Про це повідомляє видання RMF24.
На зʼїзді партії його обрали практично одноголосно — 97% голосів за.
«Дякуємо і вітаємо всіх переможців. Переможені не повинні опускати руки. Ви всі одна команда, а найголовніша гра ще попереду. Якщо ви вірите в перемогу, поляки будуть вірити у вас», — написав Туск.
Про свої плани повернутися у польську політику Туск заявив у липні на з’їзді опозиційної партії. Аналітики очікують на жорстке політичне суперництво між Туском та Ярославом Качинським, главою правлячої в Польщі з 2015 року партії «Право і Справедливість».
- До обрання президентом Європейської Ради у 2014 році Туск був серед співзасновників «Громадянської платформи» у 2001 році та у 2007—2014 роках очолював польський уряд.
- Нині Польща перебуває в опозиції до Брюсселю, зокрема, через контроверсійні реформи, які просуває нинішня владна партія «Право і Справедливість»: йдеться про судову реформу, реформу ЗМІ та наступ на права ЛГБТ+.