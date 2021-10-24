У Мексиці під час будівництва залізниці виявили сотні артефактів часів мая
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Мексиці під час будівництва залізниці виявили сотні артефактів часів цивілізації мая. Серед них — церемоніальні платформи.
Про це пише CNN.
Знахідку виявили уздовж маршруту будівництва залізниці на півострові Юкатан. Артефакти знайшли за допомогою географічної привʼязки GPS, супутникових топографічних зображень та датчиків LIDAR на одній з ділянок проєкту, який проходить від міст Паленке (штат Чіапас) до Ескарсега (штат Кампече).
Серед знайденого — кераміка і прості камʼяні обриси соломʼяних будинків мая та навіть церемоніальні платформи. Особливу увагу археологів привернули два керамічних судини з ручками, або підставами у формі людських грудей. Такий посуд, на думку вчених, використовували для розливу дорогоцінних рідин, таких як шоколад і парфуми.
Повідомляється, що перші чотири етапи залізничної колії проходять через райони, де раніше щільно проживали племена мая, які сформували велику імперію міст-держав на Юкатані й в Центральній Америці між 2 000 роком до н. е. й 900 роком н. е.
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