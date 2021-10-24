У Канаді загорівся вантажний корабель з хімікатами на борту
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Поблизу узбережжя канадської провінції Британська Колумбія сталася пожежа на судні, завантаженому контейнерами з хімікатами для гірничодобувної промисловості.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Після початку пожежі шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, а пʼятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. Наразі на судні горять десять контейнерів і вогонь продовжує поширюватися, хоча саме судно поки не загорілося.
Водночас берегова охорона Канади співпрацює з американськими колегами, щоб відстежити рух 40 контейнерів, котрі впали за борт.
Наразі небезпеки для людей на березі немає, однак за ситуацією ретельно спостерігають.
- Фахівці Національного антарктичного наукового центру знайшли у водах Антарктики хімікати, ртуть та нікотин. Отримані в майже безлюдній Антарктиці дані є вагомим аргументом на користь спільних глобальних дій для виведення з виробництва чи заміни виявлених стійких біоакумулюючих хімічних речовин на більш «екологічні» альтернативи.