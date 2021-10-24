У Канаді загорівся вантажний корабель з хімікатами на борту

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Поблизу узбережжя канадської провінції Британська Колумбія сталася пожежа на судні, завантаженому контейнерами з хімікатами для гірничодобувної промисловості.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Після початку пожежі шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, а пʼятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. Наразі на судні горять десять контейнерів і вогонь продовжує поширюватися, хоча саме судно поки не загорілося.

Водночас берегова охорона Канади співпрацює з американськими колегами, щоб відстежити рух 40 контейнерів, котрі впали за борт.

Наразі небезпеки для людей на березі немає, однак за ситуацією ретельно спостерігають.