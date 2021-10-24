В Канаде загорелся грузовой корабль с химикатами на борту

У побережья канадской провинции Британская Колумбия произошел пожар на судне, загруженном контейнерами с химикатами для горнодобывающей промышленности.
Об этом сообщает агентство Reuters.
После начала пожара шестнадцать членов экипажа были эвакуированы, а пятеро остались на борту, чтобы тушить пожар. Сейчас на судне горят десять контейнеров и огонь продолжает распространяться, хотя само судно пока не загорелось.
В то же время береговая охрана Канады сотрудничает с американскими коллегами, чтобы отследить движение 40 контейнеров, которые упали за борт.
Сейчас опасности для людей на берегу нет, однако за ситуацией наблюдают.
- Специалисты Национального антарктического научного центра нашли в водах Антарктики химикаты, ртуть и никотин. Полученные в почти безлюдной Антарктике данные являются весомым аргументом в пользу совместных глобальных действий для снятия с производства или замены выявленных устойчивых биоаккумулирующих химических веществ на более «экологические» альтернативы.