Сухо, але холодно. Синоптики розповіли про погоду в Україні на початку тижня

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Sergey Kuzmich / Unsplash

У понеділок 25 жовтня, погода в Україні буде переважати холодна, але без опадів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Укргідрометцентру, в цей день по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3—8 м/с. Температура вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0...- 5 °C, на решті території 0... +5 °C; вдень +6...+11 °C, на Закарпатті та Прикарпатті до +13 °C. У Києві в понеділок — без опадів, температура вночі 0...- 2 °C, вдень +7...+9 °C.

У вівторок, 26 жовтня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3—8 м/с. Температура повітря вночі 0...- 5 °C морозу, в Карпатах та на Сході до -9 °C; вдень +7...+12 °C, на Закарпатті та на Прикарпатті до +15 °C.

У Києві 26 жовтня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3—8 м/с. Температура вночі 0...-2 °C, вдень близько +10 °С.