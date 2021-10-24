На аукціоні Sothebyʼs низку робіт Пікассо продали за $110 млн. Вони понад 20 років виставлялися в готелі Лас-Вегасу

Новини

На аукціоні Sothebyʼs продали 11 робіт Пабло Пікассо вартістю у $110 мільйонів.

Про це пише BBC.

Ці роботи протягом 20 років були виставлені в ресторані Picasso в готелі Bellagio, розташованому в Лас-Вегасі. На аукціоні були представлені девʼять картин і дві керамічні роботи іспанського художника, який помер в 1973 році.

Картина 1938 року «Жінка в червоно-помаранчевому береті» із зображенням коханої й музи Пікассо Марі-Терези Вальтер була продана за найвищою ціною — $40,5 мільйона.

MGM Resorts

Інший шедевр — масштабний портрет Homme et Enfant («Чоловік і дитина») продали за $24,4 мільйона. «Робота 1959 року висотою майже 2 метри є надзвичайно вражаючим прикладом досягнень Пікассо на цьому важливому етапі його карʼєри», — заявив аукціонний будинок.

Також була продана картина Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs («Натюрморт з кошиком фруктів і квітами»), написана Пікассо під час нацистської окупації Парижу в 1942 році. Вона була продана за $16,6 мільйона. «Не дивлячись на руйнування і негаразди Другої світової війни, 1940—1944 роки стали одним з найбагатших періодів для Пікассо», — заявили в Sothebyʼs.

MGM Resorts

MGM Resorts

Повідомляється, що виручені від продажу картин кошти готель планує пустити на придбання до своєї колекції картин жінок, а також художників з-поміж меншин і художників з країн, що розвиваються.