Меркель «не могла уявити», що Путін окупує Крим та почне військову агресію проти України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images
Канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтервʼю виданню Suddeutsche Zeitung заявила, що вступаючи на посаду, не могла уявити такого розвитку подій, де Володимир Путін анексує український півострів та почне військові дії проти Києва.
Вона зазначила, що ще у 2001 році під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї «є значні розбіжності» з президентом Росії.
«Для російського президента розпад Радянського Союзу є сумною подією. Ми ж, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, німецької та європейської єдності», — сказала Меркель та додала, що не очікувала від Путіна таких дій.
«При вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України — практично поруч з Євросоюзом — дійде до таких військових зіткнень», — наголосила Меркель.
Ангела Меркель 16 років обіймала посаду канцлера ФРН. У вересні в країні відбулися вибори, за підсумками яких через деякий час визначать нового канцлера. За увесь час на посаді Меркель послідовно засуджувала дії Росії проти України та не визнавала анексію Криму.
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.