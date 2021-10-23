Меркель «не могла уявити», що Путін окупує Крим та почне військову агресію проти України

Новини

Getty Images

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтервʼю виданню Suddeutsche Zeitung заявила, що вступаючи на посаду, не могла уявити такого розвитку подій, де Володимир Путін анексує український півострів та почне військові дії проти Києва.

Вона зазначила, що ще у 2001 році під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї «є значні розбіжності» з президентом Росії.

«Для російського президента розпад Радянського Союзу є сумною подією. Ми ж, навпаки, відчуваємо радість з приводу закінчення холодної війни, німецької та європейської єдності», — сказала Меркель та додала, що не очікувала від Путіна таких дій.

«При вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України — практично поруч з Євросоюзом — дійде до таких військових зіткнень», — наголосила Меркель.

Ангела Меркель 16 років обіймала посаду канцлера ФРН. У вересні в країні відбулися вибори, за підсумками яких через деякий час визначать нового канцлера. За увесь час на посаді Меркель послідовно засуджувала дії Росії проти України та не визнавала анексію Криму.