Меркель «не могла представить», что Путин оккупирует Крым и начнет военную агрессию против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Suddeutsche Zeitung заявила, что вступая в должность, не могла представить такого развития событий, где Владимир Путин аннексирует украинский полуостров и начнет военные действия против Киева.

Она отметила, что еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее «есть значительные разногласия» с президентом России.

«Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же, наоборот, чувствуем радость по поводу окончания Холодной войны, объединения Германии и европейского единства», — сказала Меркель и добавила, что не ожидала от Путина таких действий.

«При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — подчеркнула Меркель.