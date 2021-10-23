Меркель «не могла представить», что Путин оккупирует Крым и начнет военную агрессию против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Suddeutsche Zeitung заявила, что вступая в должность, не могла представить такого развития событий, где Владимир Путин аннексирует украинский полуостров и начнет военные действия против Киева.
Она отметила, что еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее «есть значительные разногласия» с президентом России.
«Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же, наоборот, чувствуем радость по поводу окончания Холодной войны, объединения Германии и европейского единства», — сказала Меркель и добавила, что не ожидала от Путина таких действий.
«При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — подчеркнула Меркель.
Ангела Меркель 16 лет занимала должность канцлера ФРГ. В сентябре в стране состоялись выборы, по итогам которых через некоторое время определят нового канцлера. За все время на посту Меркель последовательно осуждала действия России против Украины и не признавала аннексию Крыма.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.