«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти COVID на залізничних вокзалах усіх обласних центрів

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«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти коронавірусу на залізничних вокзалах в усіх обласних центрах України. Від 23 жовтня пункти почнуть роботу в Івано-Франківську та Маріуполі.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Вже з 25 жовтня пункти вакцинації відкриються на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільському, Миколаєві, Чернівцях, Коростені та Роздільному.

«Подорожі мають бути безпечними. Спільно з Міністерством охорони здоровʼя ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах. З понеділка, 25 жовтня, відкриється центр вакцинації в аеропорту «Бориспіль».

Також в «Укрзалізниці» додають, що за дві доби посиленого карантину на залізниці вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали намір сісти у потяг.

«Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які тепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад дві тисячі щеплень. Крім того, вони зручні для жителів міст, адже, як правило, вокзали розміщені в місцях зі зручною транспортною розвʼязкою», — зазначив член правління УЗ Олександр Перцовський.

За його словами, в компанії зараз вакциновано 30% провідників, а найближчим часом ця цифра буде подвоєна.

«Укрзалізниця» закликає усіх пасажирів неухильно дотримуватися нових правил проїзду транспортом — крім квитка та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати: сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку «Дія») або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

У разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на потяг, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Також ця послуга доступна у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.