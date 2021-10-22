Суд відправив у психлікарню дівчину, яка в полтавській школі поранила двох учителів із арбалета

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Facebook / Національна поліція України

Київський районний суд змінив запобіжний захід дівчині, яка у Полтаві в школі влаштувала стрілянину з арбалета. Її відправили до психлікарні.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 жовтня.

Там вказано, що суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на перебування у психіатричній лікарні. Відповідне клопотання подали прокурори.

Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що дівчина має симптоми шизофренії та галюцинаторно-параноїдного синдрому. Через це суд вирішив, що вона не усвідомлювала свої дії під час стрілянини в школі.

Захист дівчини не заперечував щодо переведення до психлікарні.