Суд відправив у психлікарню дівчину, яка в полтавській школі поранила двох учителів із арбалета
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Національна поліція України
Київський районний суд змінив запобіжний захід дівчині, яка у Полтаві в школі влаштувала стрілянину з арбалета. Її відправили до психлікарні.
Про це йдеться в ухвалі суду від 19 жовтня.
Там вказано, що суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на перебування у психіатричній лікарні. Відповідне клопотання подали прокурори.
Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що дівчина має симптоми шизофренії та галюцинаторно-параноїдного синдрому. Через це суд вирішив, що вона не усвідомлювала свої дії під час стрілянини в школі.
Захист дівчини не заперечував щодо переведення до психлікарні.
- Інцидент стався 6 вересня у школі в Полтаві. Дівчина зайшла до школи, де спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила у спину вчительці. Потім вона випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу. Учень 9 класу забрав у дівчини арбалет, який вона віддала без спротиву.
- 7 вересня їй повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Дівчині загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.