Арахамія заявив, що Зеленський вже визначився із новим міністром оборони

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що президент Володимир Зеленський вже визначився з новим міністром оборони.

Про це пише Інтерфакс.

«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», — пояснив він.

Арахамія також не підтвердив і не спростував інформацію про можливе призначення на цю посаду нардепа від «Слуги народу» Ірини Верещук. На запитання журналістів він зазначив, що «ми за рівність усіх громадян».