Арахамія заявив, що Зеленський вже визначився із новим міністром оборони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що президент Володимир Зеленський вже визначився з новим міністром оборони.
Про це пише Інтерфакс.
«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», — пояснив він.
Арахамія також не підтвердив і не спростував інформацію про можливе призначення на цю посаду нардепа від «Слуги народу» Ірини Верещук. На запитання журналістів він зазначив, що «ми за рівність усіх громадян».
- 1 вересня повідомлялося, що у партії «Слуга народу» допускають відставку восени міністра оборони Андрія Тарана та віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
- Андрія Тарана призначили міністром оборони 4 березня 2020 року. До цього він був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а з 2016 перебував у запасі через вік. Має звання генерал-лейтенанта.