Мальта закрила кордон для туристів з України — вакцинованим вʼїзд також заборонений
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Efraimstochter / Pixabay
Мальта віднесла Україну до «темно-червоної» зони. Це означає, що українцям заборонено в’їжджати на територію країни з метою туризму.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я країни.
Згідно з ухваленим рішенням, заборона поширюється і на вакцинованих громадян України.
Потрапити на Мальту українці тепер зможуть лише в особливих випадках. Зокрема, йдеться про повернення постійних жителів для тривалого перебування чи репатріації, а також для усиновлення, возз’єднання подружжя, партнерів чи дитини з батьками.
Для в’їзду в країну людям потрібно буде отримати дозвіл від мальтійської влади, заповнити спеціальну форму, надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, відбути 14 днів карантину з моменту прибуття на Мальту. Водночас люди, які не мають житла на Мальті, повинні перебувати на карантині в офіційно встановленому місці власним коштом.
- У серпні уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію.
- Мальта стала першою країною в Європі, яка заборонила в’їзд без сертифіката про щеплення від COVID-19.