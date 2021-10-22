Мальта закрила кордон для туристів з України — вакцинованим вʼїзд також заборонений

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Efraimstochter / Pixabay

Мальта віднесла Україну до «темно-червоної» зони. Це означає, що українцям заборонено в’їжджати на територію країни з метою туризму.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я країни.

Згідно з ухваленим рішенням, заборона поширюється і на вакцинованих громадян України.

Потрапити на Мальту українці тепер зможуть лише в особливих випадках. Зокрема, йдеться про повернення постійних жителів для тривалого перебування чи репатріації, а також для усиновлення, возз’єднання подружжя, партнерів чи дитини з батьками.

Для в’їзду в країну людям потрібно буде отримати дозвіл від мальтійської влади, заповнити спеціальну форму, надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, відбути 14 днів карантину з моменту прибуття на Мальту. Водночас люди, які не мають житла на Мальті, повинні перебувати на карантині в офіційно встановленому місці власним коштом.