Лідери країн ЄС на останньому саміті Меркель провели її з посади канцлера Німеччини гучними оваціями

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Лідери країн Європейського Союзу зустріли канцлера ФРН Ангелу Меркель оваціями на її останньому, 107-му за 16 років саміті ЄС. Надалі вона зможе взяти участь у подібних самітах в іншому амплуа, оскільки уже не буде канцлером.

Дипломати провели Меркель з посади в останній день саміту у Брюсселі.

«Ти взяла участь у 107 із 214 зустрічей Ради ЄС від часів її початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному», — написав глава Євроради Шарль Мішель та додав: «Дякую тобі, люба Ангело».

Під дописом євродипломат прикріпив відео, у якому зібрано зустрічі Меркель як канцлера ФРН з лідерами різних країн.

Ангела Меркель 16 років обіймала посаду канцлера ФРН. У вересні в країні відбулися вибори, за підсумками яких через деякий час визначать нового канцлера. Тому нинішня Рада ЄС, як передбачається, її останній саміт як канцлера ФРН. Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня.