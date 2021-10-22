У 2027 році на орбіту Землі вийде перша приватна космічна станція Starlab. Вона прийматиме туристів

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Nanoracks

Американські компанії Nanoracks, Voyager Space і Lockheed Martin домовилися побудувати на низькій навколоземній орбіті першу приватну космічну станцію до 2027 року.

Про це пишуть Space і PR Newswire.

Станція Starlab стане туристичним центром і місцем проведення різних досліджень. Станція отримає роботизовану «руку» для роботи з вантажами і матиме житловий модуль на 340 кубічних метрів, який розрахований на екіпаж з чотирьох людей.

Starlab буде сформована з житлового модуля, силового і рухового агрегатів, лабораторної установки та маніпулятора.

Nanoracks

Компанії розраховують, що станція буде обслуговувати клієнтів, у яких є попит на космічні послуги, наприклад на дослідження матеріалів, рослин, тощо.

Розробкою Starlab буде займатися Nanoracks. Керувати стратегією та фінансами буде Voyager Space, а Lockheed Martin побудує житловий модуль та інші апарати.