У Києві викрили працівників лабораторії, які продавали підроблені COVID-сертифікати. Вартість документа сягала 1,8 тис. гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / МВС України
У Києві викрили лабораторію, де продавали COVID-сертифікати без здачі аналізів.
Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції.
За даними правоохоронців, організатором був лікар лабораторії, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Також йому допомагали три медсестри, які вносили неправдиві дані у базу і друкували готові документи.
«Щодня послугами спільників могли скористатися 3—5 клієнтів, заплативши від 725 до 1 800 гривень», — розповіли у поліції.
Під час обшуків поліцейські вилучили десятки готових до видачі сертифікатів, гроші, комп’ютерну техніку, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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