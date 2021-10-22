Львів відмовився видавати до Росії останки агента НКВС Кузнєцова

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«Бабель»

Львівський міський виконавчий комітет не передаватиме у Росію прах агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам.

Виконком одноголосно проголосував за це рішення на засіданні у пʼятницю, 22 жовтня.

«Поки громадяни України, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Росії не повернуться додому, рішення про перепоховання не матиме підтримки виконавчого комітету Львівської міськради», — зазначив мер міста Андрій Садовий під час засідання.

Перед цим Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міської ради передати Росії останки Кузнєцова. На що Садовий у Facebook додав: «Наша позиція однозначна — ми не співпрацюємо із окупантами».

Агент НКВС Микола Кузнєцов похований у Львові на Пагорбі Слави. «Радіо Свобода» пише, що історія з передачею його останків до Росії триває з 2000 року — тоді ветерани Єкатеринбурга звернулися з таким проханням до мерії Львова. У 2007 році до міста навіть приїжджала делегації з Росії, але у видачі останків їм відмовили. Наступного року родичка Кузнєцова Маргарита Брюханова звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова.

Кузнєцов був партизаном НКВС із позивним «Пух». Він виконував терористичні і провокаційні завдання також під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов. Загинув Кузнєцов 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області, коли його знайшли вояки УПА. За радянською, а нині російською, версією, Кузнєцов, який був у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою.