Поліція за перший день посиленого карантину перевірила понад 2 тисячі рейсів. На потяги не пустили 175 людей

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Поліція за першу добу дії посиленого карантину провела понад 2 тисячі перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських рейсів міжобласного сполучення.

Як повідомляє пресслужба поліції, у пасажирів і водіїв перевіряли наявність документів про вакцинацію або результати тестів.

Поліція перевірила понад 1 800 рейсів автотранспорту і майже 200 поїздів. За результатами перевірки складено 10 адміністративних протоколів за порушення карантину, з яких чотири — в Чернівецькій області. Протоколи направили до суду.

«Укрзалізниця» повідомила, що за перший день дії нових правил на потяги не пустили 175 осіб, у яких не було необхідних документів. У 25 випадках довелося викликати поліцію.