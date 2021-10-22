У Люксембурзі дозволили вирощувати до чотирьох кущів канабісу на родину

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Уряд Люксембургу представив нові заходи, що стосуються споживання канабісу — відтепер його можна вирощувати вдома для власних потреб.

Про це повідомляє місцеве видання Paperjam та європейське EurActiv.

Сімʼя може на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин канабісу для рекреаційного використання всередині приміщень або на свіжому повітрі, на балконі, терасі або в саду. Цей крок є частиною коаліційної угоди, яку уклали у 2018 році між лібералами, соціал-демократами і зеленими.

Споживання і транспортування до трьох грамів відтепер буде рекласифіковане як проступок, а не злочин. Однак заборона на споживання і транспортування канабісу в громадських місцях залишиться чинною, як і заборона на торгівлю іншими продуктами канабісу, крім насіння.

Міністр юстиції пояснив, що повна легалізація канабісу в Люксембурзі дещо призупинена через пандемію, дипломатичні відносини і міжнародні обмеження.

Головна мета уряду на даний момент — регулювати вживання канабісу та його вирощування «у власних стінах». Згодом країна має намір регулювати і великомасштабне вирощування, в кінцевому підсумку сподіваючись на розвиток національного виробництва органічної продукції. Точних термінів поки немає.

Марихуана наразі повністю легалізована у двох країнах: Канаді та Уругваї. У США легалізація існує в окремих штатах, однак на федеральному рівні поки не встановлена.