У Росії під Рязанню вибухнув пороховий цех, загинули 16 людей

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У Росії у селищі Лісове біля міста Рязань стався вибух у пороховому цеху заводу «Еластик». Загинули 16 людей: тіла сімох вже знайшли, ще девʼятьох зниклих безвісти вважають загиблими.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства Интерфакс і ТАСС.

Всього в цеху перебувала зміна з 17 людей, одного шпиталізували.

Вибух стався вранці 22 жовтня. Серед основних версій — порушення технологічних процесів. Пожежу на заводі локалізували. Будівля цеху зруйнована через пожежу, збереглися поодинокі конструкції, всередині будівлі все вигоріло.