ЗМІ: Ексдепутатка Савченко намагалася використати підроблений COVID-сертифікат. Поліція завела справу

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишня народна депутатка і її сестра в аеропорту «Бориспіль» намагалися використати підроблені сертифікати вакцинації, через що поліція порушила кримінальну справу.

За даними Інтерфакс-Україна і «Українських новин», йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру. «Бабелю» в поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Жінки предʼявили сертифікати, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи у них вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом їм можуть оголосити підозру за статтею про підробку документів (ч. 4 ст. 358), за якою їм загрожує штраф або арешт.

Поліція опублікувала фотографії сертифікатів, на яких вказані дати народження сестер Савченко.