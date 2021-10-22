ЗМІ: Ексдепутатка Савченко намагалася використати підроблений COVID-сертифікат. Поліція завела справу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Соколовська Інна / УНІАН
Колишня народна депутатка і її сестра в аеропорту «Бориспіль» намагалися використати підроблені сертифікати вакцинації, через що поліція порушила кримінальну справу.
За даними Інтерфакс-Україна і «Українських новин», йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру. «Бабелю» в поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.
Жінки предʼявили сертифікати, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи у них вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом їм можуть оголосити підозру за статтею про підробку документів (ч. 4 ст. 358), за якою їм загрожує штраф або арешт.
Поліція опублікувала фотографії сертифікатів, на яких вказані дати народження сестер Савченко.
- В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення. У звʼязку з цим 22 вересня Кабмін підтримав посилення відповідальності у вигляді штрафів і позбавлення волі за підробку документів про вакцинацію.
- У МВС заявили, що завели майже 800 справ за підробку COVID-сертифікатів.