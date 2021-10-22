LEGO представила конструктор-копію будинку з «Сам удома». Його розробив українець
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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LEGO
Компанія Lego представила конструктор, який є точною копією будинку з фільму «Сам удома» 1990 року.
Набір складається з 3 955 деталей. Він буде доступний для покупки з 1 листопада за ціною $249,99.
Версія будинку Lego — це «неймовірно детальне відтворення», яке «відповідає фільму». Він складається з першого і другого поверхів, кухні, підвалу і горища. У комплекті також ідуть мініфігурки головних героїв — Кевіна, Гаррі, Марва, Кейт і старого Марлі.
Кожна кімната начинена деталями з фільму, такими як лосьйон після гоління, домашній тарантул, фургон грабіжників, банки з фарбою, якими Кевін їх збивав, і будиночок на дереві з зіплайном. Серед решти особливостей камін, різдвяна ялинка, іграшковий поїзд, високий підлоговий годинник, обідній стіл і програвач грамплатівок.
«Як і будь-яка дитина 90-х, я виріс на перегляді «Сам удома», і він займає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити відпустку без нього. Цей фільм дуже ностальгічний, і кожен раз він викликає у мене теплі дитячі спогади», — сказав дизайнер-розробник конструктора українець Алекс Сторожук.
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