В Україні за добу три нові рекорди: за кількістю нових хворих на ковід, померлих від нього та вакцинованих

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Євген Малолєтка

В Україні за добу 21 жовтня встановили три рекорди: виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус, померлих від нього та вакцинованих.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 22 жовтня.

Так, виявили 23 785 нових хворих. Попередній максимум був 2 квітня цього року — 20 341 випадок. Також за минулу добу від коронавірусу померли 614 людей (попередній рекорд 546), шпиталізували із коронавірусом 5 141 людину.

Загалом з початку пандемії і станом на 22 жовтня в Україні виявили 2 725 385 хворих на коронавірус, померли від нього 63 003 людини.

Що стосується вакцинації, то за добу 21 жовтня зробили рекордну кількість щеплень — 269 666 (попередній рекорд був 251 254). Першу дозу отримали 184 107 людей, другу — 85 559. Загалом з початку кампанії в Україні прищепили 8 557 659 людей, з них повністю вакциновані 6 829 174.