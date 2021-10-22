В Україні за добу три нові рекорди: за кількістю нових хворих на ковід, померлих від нього та вакцинованих
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Євген Малолєтка
В Україні за добу 21 жовтня встановили три рекорди: виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус, померлих від нього та вакцинованих.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 22 жовтня.
Так, виявили 23 785 нових хворих. Попередній максимум був 2 квітня цього року — 20 341 випадок. Також за минулу добу від коронавірусу померли 614 людей (попередній рекорд 546), шпиталізували із коронавірусом 5 141 людину.
Загалом з початку пандемії і станом на 22 жовтня в Україні виявили 2 725 385 хворих на коронавірус, померли від нього 63 003 людини.
Що стосується вакцинації, то за добу 21 жовтня зробили рекордну кількість щеплень — 269 666 (попередній рекорд був 251 254). Першу дозу отримали 184 107 людей, другу — 85 559. Загалом з початку кампанії в Україні прищепили 8 557 659 людей, з них повністю вакциновані 6 829 174.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня у цій зоні буде і Сумська область.