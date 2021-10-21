Путін хоче домогтися виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче добитися виключення ісламістського руху «Талібан» зі списку терористичних організацій.

Про це він заявив під час засідання Валдайського дискусійного клубу.

За його словами, це має статися на рівні ООН, а відповідне рішення повинна ухвалити Рада безпеки.

«Ми всі чекаємо від тих людей, від «Талібану», які контролюють зараз безумовно ситуацію в Афганістані, очікуємо, що ситуація буде розвиватися в позитивному ключі. Ми солідарні [з загальними рішеннями по «Талібану»] і будемо приймати рішення про виключення їх з цього терористичного списку, зі списку терористичних організацій», — зазначив Путін.

За його словами, наразі РФ рухається «у цьому напрямку». Путін підкреслив, що Росія співпрацює з представниками «Талібану» та зустрічається з ними у Москві.