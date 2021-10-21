«Схеми»: 12 депутатів Ради взяли собі у помічники близьких родичів. Це не зовсім законно

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Гонтар Володимир / УНІАН

Щонайменше дванадцять народних депутатів від «Слуги народу», «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи — За життя» взяли на посаду своїх помічників родичів.

На оплату їхньої праці лише за цей рік вже витратили сукупно майже 2 мільйони гривень платників податків, йдеться у розслідуванні «Схем».

Нардепи роблять це навіть попри те, що рік тому вони ухвалили законопроєкт, який забороняє їм наймати собі в помічники за держкошт близьких родичів.

Утім, у другому читанні цей законопроєкт не проголосували і досі — ані чинний спікер Руслан Стефанчук, ані ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков не змогли конструктивно відповісти, чому цей проєкт закону досі не був проголосований.

«Після того, як він був проголосований, комітет знайшов якісь неточності, і вони звернулися до мене як до голови Верховної Ради, щоб такі неузгодженості прибрати. Є мій лист, він був направлений до апарату для того, щоб підготувати це питання до розгляду. Але, на жаль, якось так воно пішло, що десь в апараті воно трохи загубилося і залишилось там. Якщо чесно, про цю проблему я від вас дізнався, що цей законопроєкт досі ще знаходиться в такому стані», – сказав Разумков.

А поки така діяльність фактично є безкарною, то нардепи продовжують політику «кумівства» при наймі помічників.

Наприклад, Вікторія Улиганець — дружина голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та віцепрезидента ПАРЄ Олександра Мережка від «слуг» — працює помічницею у його однопартійця Ігоря Марчука. За півтора року на цій посаді вона заробила 750 тисяч гривень.

Дмитро Лубінець від депутатської групи «За майбутнє» також рекомендував колегам взяти на роботу його дружину Яніну, так вона опинилась у підпорядкуванні «слуги» Арсенія Пушкаренка та отримує щомісяця по 10 тисяч гривень.

Аналогічний збіг трапився і в заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва: від початку двотисячних його дружина Ніна працює помічницею лише у тих скликаннях, коли сам він — народний депутат (як-от тепер).

Працює помічницею і дружина Віктора Чорного — соратника Віктора Медведчука. Уже рік, як Ольга Арканова-Чорна має такий статус у його колеги по фракції Олександра Колтуновича.

У Верховній Раді у Віктора Чорного працюють й інші родичі: від початку цього року його падчерка Лілія Чорна стала помічницею ще одного члена від ОПзЖ Федора Христенка.

Серед депутатських помічників є і діти «слуг». Наприклад, донька голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна Анастасія працює помічницею його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного Іван – помічником Костіна.

Зарплату Анастасії Костіній та Івану Задорожному нараховують однакову — по 26 тисяч гривень на місяць.

Такий же випадок трапився і в «ЄС», там син Михайла Бондаря став помічником іншого члена «Європейської солідарності» Максима Саврасова. Утім зарплата у нього скромна — сім з половиною тисяч на місяць.

Тим часом, у члена ОПзЖ, судді Конституційного суду у відставці Василя Німченка невістка — Марина Німченко — працює помічницею у безпосередньому підпорядкуванні. Щомісяця робота у свекра приносить їй 16 тисяч гривень бюджетних коштів. За два роки роботи на цій посаді Марина Німченко заробила вже майже 400 тисяч гривень.