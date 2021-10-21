ОАСК просять призупинити судову реформу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Окружний адміністративний суд Києва просять призупинити проведення судової реформи. Заявник хоче зупинити конкурс на посаду членів Етичної ради для реформування Вищої ради правосуддя.
Про це пише пресслужба ОАСК.
«Окружний адміністративний суд міста Києва просять зупинити дію положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що у позові відповідна вимога міститься у якості забезпечення позову. Наразі суд розглядає можливість її реалізації.
Позов до суду подав Олег Ткачук. Людина з таким самим ім’ям працює у Верховному суді України, але сам суддя Олег Ткачук зазначив, що жодних позовів не подавав, а зробив це, скоріше за все, його повний тезка. Він також підкреслив, що позов подали навмисне напередодні пленуму Верховного суду 22 жовтня.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Провести цю реформу Зеленський обіцяв Байдену.
- 21 вересня Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, який триватиме до 21 жовтня, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.
- Водночас Верховний суд 8 жовтня звернувся до Конституційного суду України з питанням про «неконституційність» низки повноважень Етичної ради. Нагадаємо, що в Етичну раду повинні входити троє представників Ради суддів України і троє міжнародних експертів. Етична рада повинна провести разову перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя на доброчесність, а також допомогти відібрати до складу Ради правосуддя нових представників. На думку як Верховного суду, так і Ради суддів України, Етична рада не повинна перевіряти членів ВРП — суддів, які раніше вже пройшли відповідні перевірки в рамках кваліфікаційного оцінювання.