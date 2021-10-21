СБУ затримала працівника Державного бюро розслідувань за підозрою у провокації підкупу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Співробітники Служби безпеки затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу.
Про це повідомила пресслужба бюро.
«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників», — йдеться у заяві.
На час розслідування керівників затриманого працівника відсторонять від роботи.
Бюро наголошує, що проводить активну превентивну роботу, аби унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників.
ДБР — це правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до керівників розвідки). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури.
- 12 листопада 2015 року Верховна Рада проголосувала за закон про створення Державного бюро розслідувань. За відповідний закон у повторному другому читанні тоді проголосував 241 народний депутат.