СБУ викрила посадовців «Муніципальної охорони» Києва на розкраданні 4,6 млн гривень на закупівлі спецодягу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
У Києві чиновників підприємства «Муніципальна охорона» викрили на розкраданні 4,6 млн гривень з бюджету на закупівлі спецодягу для співробітників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, корупційну схему організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконувач обов’язків директора.
Як з’ясувалося, упродовж 2019—2020 років посадовці уклали 10 договорів з одним із столичних комерційних підприємств на постачання спецодягу загалом на 15 млн гривень, втричі завищивши вартість та обсяги товарів.
Під час обшуків в офісі постачальника спецодягу правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує протиправну схему.
Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголосили про підозру за ч. 3, ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».