У Техасі медбрата визнали винним у серійних вбивствах. Він колов пацієнтам у вену повітря

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Sean Gallup / Staff

У Техасі визнали винним у серійних вбивствах медбрата, який колов пацієнтів у вени повітря. Через це четверо людей померли.

Про це пише BBC.

Суд присяжних визнав винним 37-річного Вільяма Девіса за тяжкі вбивства, і тепер йому загрожує смертна кара. У лікарні, де він працював, зазначили, що можливий вердикт суду допоможе родичам загиблих отримати певний спокій.

За даними слідства, Девіс з червня 2017 року до січня 2018 року вколов повітря сімом пацієнтам, четверо з них померли. Усі вони проходили успішне відновлення після операцій на серці, а лікарі не могли зрозуміти, чому пацієнтам раптово ставало зле. У чоловіків від 47 до 74 років починалися судоми, і вони помирали від пошкодження головного мозку.

Повітря у головному мозку загиблих виявили на комп’ютерній томографії, і тоді медики зрозуміли, що щось пішло не так. До кінцевого вироку Девіс перебуватиме у в’язниці з альтернативою застави у 8,75 мільйона доларів. Прокурор округу під час засідання суду заявив, що «лікарня, виявляється, стала найкращим місцем для схованки серійного вбивці».