«Укрзалізниця» відзвітувала про перші години дії посиленого карантину: у потяги не пустили 18 пасажирів

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«Укрзалізниця» відзвітувала про перший день дії карантинних обмежень на пропуск пасажирів у потяг, який вирушає з «червоної» зони карантину.

Пресслужба «УЗ» зазначила, що за першу половину доби 21 жовтня у потяги не допустили 18 пасажирів через відсутність у них сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Так, провідники не допустили пасажирів на потяги таких напрямків:

№ 18 Ужгород — Харків — 5 пасажирів;

№ 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;

№ 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;

№ 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;

№ 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Крім того, двічі до потягів викликалися представники Національної поліції.

«Укрзалізниця» закликає усіх пасажирів неухильно дотримуватися нових правил проїзду транспортом — крім квитка та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати: сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку «Дія»), або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

У разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на потяг, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Також ця послуга доступна у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.