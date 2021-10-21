МінТОТ: Україна позитивно оцінює висновки Венеціанської комісії до проєкту закону щодо Донбасу і Криму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявила, що в Мінреінтеграції позитивно оцінили висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про перехідний період для окупованих Донбасу і Криму.
Про це він розповів в коментарі LIGA.net.
За його словами, зауваження ВК стосуються тільки українського погляду на ситуацію в регіонах, який прописаний в проєкті закону, і термінології міжнародного права. Резніков згоден із висновком, що термінологія проєкту відображає «українське розуміння міжнародного права» і Резніков підтверджує, що деякі терміни визначені саме для цього закону, але вони не заперечують міжнародні зобовʼязання України.
Резніков каже, що в цілому висновки стосуються більше доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій прав людини.
«Загалом висновок Венеціанської комісії ми оцінюємо як позитивний — він дійсно вказує на ті місця, які вимагають доопрацювання», — сказав міністр.
Він заявив, що комісія підтримує розробку законопроєкту і зазначає, що він ґрунтується на принципах міжнародного права і потреби груп суспільства.
У висновках Мінські домовленості вказані як вимушені умови для України, а не як джерело права. Росія прямо називається стороною, яка контролює окупаційні адміністрації в Луганську і Донецьку. Також комісія зазначає, що вибори на Донбасі повинні відбутися тільки після відновлення контролю над кордоном.
- Законопроєкт про перехідний період на Донбасі і в Криму розробило Мінреінтеграції. У липні його відправили на оцінку Венеціанській комісії, а в серпні зареєстрували у Верховній Раді (№ 5844).
- ВК рекомендувала привести у відповідність з міжнародним правом положення законопроэкту, уточнити низку положень, щоб вони не були розмитими, а деякі чітко сформулювати.