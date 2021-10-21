Компанія Tesla відзвітувала про рекордні продажі та прибуток
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Daniel Oberhaus / Flickr
Виробник електромобілів Tesla повідомив про рекордні квартальні продажі і прибуток. Про це свідчать дані звіту компанії.
Tesla отримала чистий прибуток у розмірі $1,6 мільярда і продала 241 391 автомобіль. Виручка компанії виросла до $13,76 мільярдів у третьому кварталі 2021 року у порівнянні з $8,77 млрд рік тому у цьому ж кварталі. Велика частина виручки припала на продажу менш дорогих автомобілів Model 3 і Model Y.
Компанія також повідомила, що заробила $806 млн на енергетичному бізнесі, який, зокрема, включає виробництво сонячних батарей. Ще $894 млн компанія отримала за ремонт і техобслуговування автомобілів, автострахування та продажу товарів під власним брендом.
«Ми досягли найвищих показників чистого прибутку, операційного прибутку і валового прибутку», — зазначили у компанії, цитує BBC. Китай залишається її основним експортним центром.
Вікторія Шолар, глава відділу інвестицій Interactive Investor, сказала, що результати Tesla перевершили очікування аналітиків.
«Це вражаючі цифри в контексті триваючої глобальної нестачі мікросхем», — сказала вона. Зазначимо, що з 2020 року світ зіткнувся з дефіцитом чипів. Це сталося через торгову війну між США та Китаєм і зупинку заводів через пандемію коронавірусу. Цього року додалися ще й природні катаклізми — посуха, сильні морози і пожежі в регіонах, де розташовані заводи, які виробляють мікросхеми. Перебої з постачанням почалися у виробників ноутбуків, смартфонів, побутової техніки. Сильно постраждала автомобільна промисловість.
- Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас. Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував перенести штаб-квартиру. Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж в Каліфорнії.