Чотири переселенки виграли справу проти України в ЄСПЛ. Їм мають виплатити по €4500 компенсації

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Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав відмову у праві проголосувати на місцевих виборах у 2015 році переселенкам із тимчасово окупованого Криму та Донбасу дискримінацією та порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Відповідне рішення суд ухвалив у справі «Селігененко та інші проти України».

За рішенням суду, Україна повинна виплатити кожній заявниці по €4500 як компенсацію моральної шкоди.

Також суд зазначив, що заявниці перебували в Києві понад рік, сплачували податки до місцевого бюджету тощо, і тому були зацікавлені в результаті виборів.

Окрім цього, переселенки ризикували втратити свій статус, якби змінили місце проживання.

Зазначимо, йдеться про Олександру Селігененко, Анастасію Мартиновську з Севастополя, Дарʼю Свиридову з Ялти та Євгенію Терехову з Донбасу, які не змогли проголосувати на місцевих виборах — 2015, хоча тоді вже постійно жили в Києві й отримали статус внутрішньо переміщених осіб.