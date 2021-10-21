Хмельницька область посилює карантин, вона на порозі «червоної» зони

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Jorge Franganillo / Flickr

У Хмельницькій області з 23 жовтня посилюють карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомила Хмельницька обласна державна адміністрація.

У працівників продовольчих та непродовольчих ринків має бути негативний результат ПЛР-тесту, якому не більше як три доби, або вакцинація хоча б однією дозою. Це правило стосуватиметься і працівників магазинів продовольчих і непродовольчих товарів, а також перукарень, салонів краси, готелів і хостелів.

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Персонал кафе і ресторанів (загалом закладів харчування) також має мати або ПЛР-тест, якому 72 години, або вакцинацію принаймні однією дозою вакцини. Заклади мають бути заповнені відвідувачами на 50%, за столом мають сидіти не більше ніж четверо.

Від відвідувачів також вимагатимуть або тест, або хоча б одну дозу вакцину: це стосується спортзалів, басейнів, кінотеатрів та масових заходів. На організаторів та працівників ця норма також поширюється.

Контролювати дотримання нових норм буде поліція та працівники Держспоживслужби. Правоохоронцям вже встановили на планшети програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію із додатку «Дія». Якщо людина вакцинована однією дозою, то сертифікат жовтого кольору. Якщо обома — зеленого.

Зазначається, що у лікарнях області більшає кількість важких хворих, які потребують кисню. Через це виникла напружена ситуація із його постачанням в лікарні. Крім цього, регіон, який наразі у «помаранчевій» зоні, стоїть на порозі «червоної».