МЗС перевіряє інформацію про затримання в Туреччині українця за шпигунство
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- Олег Панфілович
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Генеральне консульство України в Стамбулі перевіряє інформацію про затримання групи осіб за підозрою в шпигунстві, серед яких може бути громадянин України.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
«Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона поки що не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили», — сказав агентству речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він зазначив, що за дорученням МЗС генконсульство вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, щоб перевірити цю інформацію, зʼясувати місцеперебування українського громадянина й деталі справи, отримати дозвіл на його відвідування консулом.
- 9 жовтня стало відомо, що турецька служба розвідки під час операції затримала в Стамбулі та Анталії 6 підозрюваних у політичному і військовому шпигунстві. У всіх затриманих були російські паспорти і зброя.
- Чоловіків підозрюють не тільки у шпигунстві, а й у підготовці збройного нападу. У них вилучили три пістолети, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, а також велику кількість патронів.