В Україні за добу від ковіду померла рекордна кількість людей

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Євген Малолєтка

В Україні за добу 20 жовтня коронавірус виявили у 22 415 людей, померла від ньго рекордна кількість хворих — 546. Також за минулу добу шпиталізували 4 892 людини.

Про це 21 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Попередній рекорд смертності встановили за добу 18 жовтня — 538 людей.

Загалом з початку пандемії і станом на 21 жовтня в Україні виявили 2 701 600 випадків коронавірусу, померли від нього 62 389 людей. Зазначимо, що у країні в останні дні зростає кількість і нових хворих, і померлих від коронавірусу. Крім цього, 95% шпиталізованих минулого тижня — невакциновані.

Що стосується вакцинації, то за добу 20 жовтня імунізували рекордну кількість людей — 251 254. Перше щеплення отримали 165 649 людей, друге — 85 605. Загалом з початку кампанії вакцинацію завершили 6 743 615 людей.