У Барбадосі обрали першого президента. Держава за місяць вийде з-під британської корони

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Government information service

Парламент Барбадосу визначився із першим для держави президентом — ним стане генерал-губернатор, 72-річна Сандра Мейсон. 30 листопада острів вийде з-під британського правління та перетвориться на республіку.

Про це йдеться на сайті уряду.

Палата представників і Сенат таємним голосуванням обирали першого президента держави — 27 і 18 депутатів відповідно. Тільки один бюлетень не повернули після голосування — сенатор Франклін попросив дозволу покинути засідання через незгоду із процесом.

Мейсон для перемоги потрібна була більшість голосів у дві третини. Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада. 1 грудня Мейсон вже почне виконувати свої обовʼязки у новому статусі. Зараз вона тимчасовий президент країни.

Government information service

Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету ІІ з поста глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і 14 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.