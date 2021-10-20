До програми «Велика реставрація» додали ще 26 історичних пам’яток

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Євген Карєв / «Бабель»

Міністерство культури та інформполітики заявило, що в бюджеті знайшли фінансування для відновлення ще 26 пам’яток в межах програми «Велика реставрація». Раніше Мінкультури визначило 22 об’єкти, які підпадуть під реставрацію.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Виділення субвенцій для комунальних закладів — крок вперед. Адже «Велика реставрація» — це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах», — зазначив урядовець.

Міністр також опублікував перелік 26 пам’яток, на реставрацію яких виділять фінансування з держбюджету. У списку, зокрема, є Одеський художній музей та вежа Острозького замку.

Проєкти обирали з тих заявок, які були надіслані до міністерства обласними державними адміністраціями, а вже експертна рада при Мінкультури обрала з них 26.