В Україні почав діяти посилений карантин. Які обмеження запровадили

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

В Україні з четверга, 21 жовтня, діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками.

У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.

Якщо пасажир сідає у «жовтій» зоні, вистачить і першої дози вакцини. Паперову довідку про першу дозу (№ 063-О) може видати лікар, який робив щеплення. Якщо у «помаранчевій» та «червоній» — вакцинація має бути завершеною (дві дози). Сертифікат може бути як паперовим, так і в додатку «Дія».

Якщо їде іноземець, він може предʼявити свій сертифікат вакцинації препаратом, який схвалила ВООЗ: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac, Johnson & Johnson або Sinopharm.

Якщо є абсолютні протипоказання до щеплення (ідеться про анафілактичний шок або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини — в Україні таких людей менше ніж 1%), то пасажир може предʼявити ПЦР або експрес-тест.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів поклали на перевізника. У випадку відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки. «Укрзалізниця» повідомляла, що у цьому випадку гроші за квиток повертаються (ось порядок).

Всі вищевказані обмеження не стосуються регіональних та міських перевезень і не поширюються на дітей до 18 років.

Наразі у «жовтій» зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Київська, Кіровоградська і Полтавська області. У «помаранчевій» — місто Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У «червоній» — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня у цій зоні буде і Сумська область.

Ця інформація щоденно оновлюється на сайті МОЗ.