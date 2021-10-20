Російські силовики вивезли з Сімферополя українського політв’язня Яцкіна. Де зараз перебуває чоловік, невідомо

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Facebook / Людмила Денісова

Співробітники російської Федеральної служби виконання покарань вивезли з окупованого Сімферополя в невідомому напрямку українського політв’язня Івана Яцкіна.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.

«Український політв’язень Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП не розкриває», — написав адвокат у соціальних медіа.