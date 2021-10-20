Російські силовики вивезли з Сімферополя українського політв’язня Яцкіна. Де зараз перебуває чоловік, невідомо
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Facebook / Людмила Денісова
Співробітники російської Федеральної служби виконання покарань вивезли з окупованого Сімферополя в невідомому напрямку українського політв’язня Івана Яцкіна.
Про це повідомив його адвокат Микола Полозов.
«Український політв’язень Іван Яцкін був етапований із СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання. Кінцевий пункт етапу ФСВП не розкриває», — написав адвокат у соціальних медіа.
- Кримчанина Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. Після цього його етапували до Москви. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». На момент затримання Яцкіна його дружина Гульнара Кадирова була вагітна їхньою третьою дитиною.
- За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині.
- Сам Яцкін винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію. У СБУ теж запевнили, що Яцкін не співпрацював зі службою.
- Правозахисний центр «Меморіал» включив чоловіка до списку осіб, яких переслідують незаконно та з політичних мотивів.
- У травні Яцкіна, обвинуваченого в «державній зраді» нібито на користь України, засудили до 11 років колонії суворого режиму.