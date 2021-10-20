Росія та Білорусь підготували нову воєнну доктрину Союзної держави. Її ухвалять найближчим часом
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пул Первого / Telegram
Найближчим часом Росія та Білорусь планують затвердити воєнну доктрину Союзної держави.
Про це пише TUT.by.
«Крім загроз воєнного характеру, продовжуємо стикатися з політичним і економічним тиском на наші країни з боку так званого колективного Заходу. В умовах, які склалися, змушені вживати заходів відповідного характеру», — сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу на спільній колегії міністерств оборони Росії та Білорусі.
За його словами, один з таких заходів — нова воєнна доктрина Союзної держави. «Підготовлена нова воєнна доктрина Союзної держави, яку планується затвердити найближчим часом на черговому засіданні Вищої державної ради Союзної держави», — сказав Шойгу.
Військові відомства двох країн, зазначив він, перейшли на планування двостороннього військового співробітництва на основі програми стратегічного партнерства, розробленої на пʼятирічний період.
Видання зазначає, що в Білорусі зараз діє воєнна доктрина, ухвалена у 2016 році. Оновлена воєнна доктрина Союзної держави мала бути схвалена 13 грудня 2018 року на засіданні Ради міністрів Союзної держави. Однак підписання документа було заблоковано білоруською стороною після ультиматуму премʼєр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо так званої «поглибленої інтеграції». Через тиждень, 19 грудня 2018 року, Володимир Путін в односторонньому порядку схвалив воєнну доктрину Союзної держави Росії і Білорусі. Білорусь цього досі не зробила.
Також Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін домовилися про продовження термінів розміщення в Білорусі російських військових об'єктів.
«Сьогодні з моїм білоруським колегою підписали протоколи про продовження термінів дії угод про розміщення на території Республіки Білорусь російських військових об'єктів — вузла системи попередження про ракетний напад в місті Барановичі й радіостанції Військово-морського флоту в місті Вілейка», — повідомив Шойгу.
- 27 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США під виглядом навчально-тренувальних таборів створюють в Україні «бази», на яких вчать «роботі по Білорусі». Він поскаржився на «новий фронт» проти Білорусі та пообіцяв вирішити це питання з Путіним.
- До цього Лукашенко повідомив, що на кордоні з Україною планують розгорнути зенітно-ракетні комплекси C-400, які країні поставить Росія.