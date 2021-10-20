КМІС: Понад половину українців вірять у наявність офшорів у Зеленського, рейтинг президента падає

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Наразі 24,7% українців готові проголосувати за Володимира Зеленського на президентських виборах.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Цей показник у порівнянні з вересневим опитуванням, знизився майже на 10% (з 33,3%). На другому місці — Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці — Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,4% і 12,2%. Далі йдуть нардеп від ОПзЖ Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко (6% і 7,8%) та ексспікер парламенту Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Також 61,7% українців заявили, що чули про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке викрило причетність, зокрема, низки українських посадовців, до офшорних компаній. 77,1% респондентів назвали неприпустимим, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого — 15,6%.

При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% опитаних вірять, що президент Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через «95 квартал». Не вірять у це 22,6% респондентів.

Запитали в українців ы про зрив операції із затриманням бойовиків «ПВК Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі. Про цю подію знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність за злив інформації на вище політичне керівництво України. Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів.

Опитування проводилося 15—18 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всього опитали 1 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.