Ліга чемпіонів: «Реал» розгромив донецький «Шахтар»

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Twitter / SuperSport

У Києві мадридський «Реал» розгромив донецький «Шахтар» у груповому етапі Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 0:5.

Іспанці від самого початку тиснули на ворота «Шахтаря», але у першому таймі змогли забити лише один гол. Після подачі Лукаса Васкеса м’яч у свої ворота зрізав захисник донеччан Сергій Кривцов.

Після перерви «Реал» продовжив атакувати і кілька разів пробив голкіпера «Шахтаря» Анатолія Трубіна. Двічі відзначився бразилець Вінісіус — спершу його вивели один-на-один з воротарем донеччан, а потім він самостійно обіграв кількох гравців «Шахтаря» та забив у ближній кут.

Через деякий час Вінісіус вже віддав гольову передачу на Родріго, який вколотив м’яч під перекладину.

Після 0:4 «Шахтар» трохи активізувався в атаці і здійснив кілька небезпечних атак, але воротар «Реалу» Тібо Куртуа виручив команду.

Останній м’яч «Реал» забив вже у компенсований час — відзначився нападник Карім Бензема.

Таким чином «Шахтар» залишається на останньому місці у своїй групі в Лізі чемпіонів. «Реал» залишився на першій сходинці, молдовський «Шериф» — на другій, а італійський «Інтер» — на третій.