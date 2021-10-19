У США розбився пасажирський літак

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Giuseppe Milo / Flickr

В американському штаті Техас в окрузі Воллер зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала 21 людина.

Після падіння лайнер загорівся, повідомляє FOX News.

Усім пасажирам літака вдалося вибратися з судна, тож тільки одна людина отримала поранення.

На місці події працюють бригади швидкої допомоги та пожежники, які намагаються ліквідувати загоряння літака.

Поки невідомо, що стало причиною аварії.