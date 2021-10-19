ФБР проводить обшуки у будинку російського олігарха Дерипаски в Вашингтоні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images
Федеральне бюро розслідувань обшукує будинок російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.
Про це пише NBC.
Обшук проводять агенти ФБР, але у самому Бюро поки відмовляються коментувати будь-яку інформацію.
На місці подій представник ФБР зазначив, що агенти проводять «слідчі дії у будинку».
- Олег Дерипаска опинився в списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США застосував санкції. Під їхню дію потрапили і підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема Rusal — єдиний виробник первинного алюмінію у РФ. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.
- У жовтні влада США заморозила активи Дерипаски. Йшлося про маєтки у Вашингтоні та Нью-Йорку.
- У грудні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило Конгресу, що вирішило зняти санкції з компаній Дерипаски En+, UC Rusal і ВАТ «ЕвроСибЭнерго».
- Після цього проти Дерипаски порушили у США кримінальну справу про відмивання грошей та «погрози життю конкурентів».