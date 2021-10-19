«Головний партнер у сфері безпеки». Зеленський зустрівся з главою Пентагону

Новини

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони», — наголосив Зеленський, подякувавши за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних сил України у протидії російській агресії.

Сторони відзначили оперативність реалізації рішення надати Україні додаткову безпекову допомогу на $60 млн, а також обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Міністру оборони США розповіли про успіхи у реформуванні українського сектора безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі. Остін запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.