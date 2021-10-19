«Головний партнер у сфері безпеки». Зеленський зустрівся з главою Пентагону
- Автор:
- Олег Панфілович
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про це повідомляє пресслужба президента.
«Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони», — наголосив Зеленський, подякувавши за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних сил України у протидії російській агресії.
Сторони відзначили оперативність реалізації рішення надати Україні додаткову безпекову допомогу на $60 млн, а також обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху до євроатлантичної інтеграції України.
Міністру оборони США розповіли про успіхи у реформуванні українського сектора безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі. Остін запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
- 68-річний Остін в минулому тісно співпрацював із Байденом. Коли Байден був віцепрезидентом, Остін обіймав посаду заступника начальника штабу армії і командувача військ США в Іраку, а потім — командувача Центрального командування Збройних сил США. У відставку він подав у 2016 році.
- Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну заявив, що Росія розпочала війну на Донбасі та перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту. Він закликав Кремль припинити війну на сході України та дестабілізацію в Чорному морі.