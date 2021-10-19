Рада ухвалила законопроєкт про авторські та суміжні права
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пришутова Вікторія / УНІАН
Верховна рада ухвалила законопроєкт № 5572 про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав.
Метою законопроєкту є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.
Так, законопроєкт запускає нові прозорі конкурси з акредитації авторських організацій колективного управління та забезпечує авторам і правовласникам України та світу отримання справедливої винагороди.
На підтримку закону № 5572 виступали близько двохсот регіональних радіостанцій зі всієї України, а також всі найбільші радіомережі та фестивалі країни. Також підтримати документ просили організатори гастрольних подій, ресторани та низка українських виконавців.
- 3 грудня 2020 року низка українських музикантів створили спілку «Автори та Видавці», яка ставить на меті захист авторського права. Організацію очолила співачка Руслана Лижичко.